حالة الطقس اليوم الخميس 5-3-2020 في مصر

أكدت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن حالة الطقس اليوم الخميس، مائلة للحرارة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، وشوائب عالقة نهارًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة، على القاهرة الكبرى والوجه البحرى .

أمطار متوسطة علي السواحل الشمالية الغربية

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس على السواحل الشمالية الغربية مائلة للدفء نهارًا، بارد ليلاً، أمطار متوسطة على مناطق متفرقة أقصي الغرب ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة.

رياح مثيرة للرمال والأتربة علي وسط سيناء

ولفتت إلي أن طقس السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا، والرياح معتدلة، تنشط مثيرة للرمال والأتربة .

وقالت إن طقس جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائلا للحرارة نهارًا باردًا ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

حار علي شمال الصعيد..شديد الحرارة في الجنوب

ويشهد طقس شمال الصعيد فيكون حارًا نهارًا بارد ليلًا ، شبورة صباحا علي بعض المناطق والرياح معتدلة، أما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا بارد ليلًا، والرياح معتدلة.

اضطراب غربا في البحر المتوسط

وعن حالة البحر المتوسط معتدل إلي مضطرب غربا، وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.8 إلي 2.3 متر، أما البحر الأحمر خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين 0.8 إلي 1.3 متر.

أما درجات الحرارة المتوقعة اليوم ، على القاهرة الصغرى 15 والعظمى 28، والإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 22، أما شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 27 والغردقة الصغرى 14 والعظمى 29.