حالة الطقس اليوم الخميس 4-3-2021 في مصر.. أمطار على الإسكندرية

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الخميس، على القاهرة والوجه البحرى، مائلة للدفء نهارًا، شديدة البرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة.

الطقس في السواحل

وأضافت الأرصاد أن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، شديدة البرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشرقية.

الطقس في الاسكندرية اليوم

وتتوقع الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من (مطروح، الاسكندرية، رشيد)، على فترات متقطعة بنسبة 40%.

الطقس في سيناء

أما حالة الطقس على جنوب سيناء مائلة للدفء نهارا، باردة ليلا، والرياح نشطة، كما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (بلطيم، دمياط، بورسعيد والعريش) على فترات متقطعة.

الطقس في الصعيد

ويسود شمال الصعيد طقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد دافئ نهارًا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة.

وحذرت الأرصاد، من الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد. الطقس

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الخميس، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 21 والصغرى 11 وفي الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13.

أما شرم الشيخ العظمى 22 والصغرى 15، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 20 والصغرى 12، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 19 والصغرى 08 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، في محافظة أسوان 23 درجة للعظمى و 11 للصغرى، وعلي محافظة قنا 22 درجة للعظمى و 10 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 22 للعظمي و 10 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و40 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 70 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 55 للعظمى و20 للصغري.

حالة البحرين

ونوهت الهيئة بأن حالة البحر المتوسط مضطربة إلى معتدلة وارتفاع الموج 3 متر صباحا، يقل إلى 1.5 متر مساءا، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج يتراوح مابين 3 إلى 3.5 متر، والرياح شمالية غربية.