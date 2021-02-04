حالة الطقس اليوم الخميس 4-2-2021 في مصر.. أمطار رعدية ونشاط للرياح

تشهد حالة الطقس اليوم الخميس، عدم استقرار في الأحوال الجوية، حيث تسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا علي مناطق من القاهرة، الجيزة، القليوبية، الوجه البحري ومدن القناة.

الطقس فى القاهرة اليوم

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس على القاهرة والوجه البحرى معتدلة نهارًا، باردة ليلا، والرياح نشطة، حيث تتأثر البلاد بوجود امتداد منخفض جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

الطقس فى السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للبرودة نهارًا، باردة ليلا، والرياح نشطة، مع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية علي محافظات السواحل الشمالية وجنوب البلاد.

الطقس في سيناء

وعلى جنوب سيناء، فالطقس دافئ نهارا، بارد ليلا، والرياح نشطة، مع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا تصل لحد السيول علي بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، ومنطقة خليجى السويس والعقبة.

الطقس فى الصعيد

فيما يكون طقس شمال الصعيد معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

الطقس

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الخميس، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 19 والصغرى 13 وفي الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11.

أما شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 16، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 13 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 19 والصغرى 12، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 19 والصغرى 08.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، في محافظة أسوان 23 درجة للعظمى و 11 للصغرى، وعلي محافظة قنا 22 درجة للعظمى و 10 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 23 للعظمي و 10 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 75 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 50 للعظمى و 20 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الهيئة إلي أن حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج يتراوح مابين 2 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج مابي 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.