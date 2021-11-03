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حالة الطقس اليوم الخميس 4-11-2021 في مصر.. انخفاض بالحرارة وشبورة

مائل للبرودة في آخر الليل
دعاء محمود 12:00 ص, الخميس, 4 نوفمبر 21 12:00 ص, الخميس, 4 نوفمبر 21

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أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الخميس، معتدلة نهارًا، وشبورة صباحا، لطيفة ليلًا، والرياح نشطة على القاهرة.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، مع شبورة صباحا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشرقية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء حارة نهارًا، شبورة صباحا على وسط سيناء، لطيفة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، لطيف ليلًا والرياح نشطة على الشمال.

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ونوهت الأرصاد بأن الطقس على كل أنحاء البلاد لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، فالقاهرة تبلغ الدرجة العظمي 28، والصغرى 19، وفي الإسكندرية العظمى 28، والصغرى 19.

درجات الحرارة والطقس

أما شرم الشيخ فالعظمى 31، والصغرى 24، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 22.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 28، والصغرى 19درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 30، والصغرى 16.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم الخميس، في محافظة أسوان 35 درجة للعظمى، و 21 للصغرى، وعلى محافظة قنا 32 درجة للعظمى، و 19 للصغرى.

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بينما تسجل الأقصر 33 للعظمى، و 20 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 32، والصغرى 18.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمى، و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغري.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح جنوبية غربية

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بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

تقزح الغيوم

ظاهرة عجيبة تسمي تقزح الغيوم أو (iridescent) وهي ظاهرة بصرية ملونة تظهر في السحب القريبة من سقوط ضوء الشمس أو القمر عليها.

وهي تشبه الألوان التي تظهر في فقاعات الصابون والزيت على سطح الماء، وغالبًا ما تُلاحظ هذه الظاهرة الشائعة إلى حد ما في سحب ركامية متوسطة، سحب ركامية عدسية، وسحب سمحاقية.

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بقلم دعاء محمود

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