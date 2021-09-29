حالة الطقس اليوم الخميس 30-9-2021 في مصر.. القاهرة تسجل 32 درجة

تشهد حالة الطقس اليوم الخميس، أجواء مائلة للحرارة نهارًا، شبورة صباحا، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في السواحل

فيما تكون حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، شبورة صباحا، معتدلة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

الطقس في سيناء

أما حالة الطقس على جنوب سيناء حارة نهارًا، شبورة صباحا على وسط سيناء، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على فترات متقطعة.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد، فالطقس مائل للحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، معتدل ليلا.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 32، والصغرى 21 وفي الإسكندرية العظمى 28والصغرى 22.

أما شرم الشيخ فالعظمى 33 والصغرى 26، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 26.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 31 والصغرى 20 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 33 والصغرى 17 درجة. درجات الحرارة

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، في أسوان 36 درجة للعظمى و24 للصغرى، وعلي محافظة قنا 34 درجة للعظمى و23 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 35 للعظمي و23 للصغرى، وعلى سوهاج فالعظمى 34 والصغرى 22.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمي و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغري.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و15 للصغري.

حالة البحرين

ونوهت الأرصاد، بأن حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

الحرارة المقاسة والمحسوسة

أكدت الأرصاد، أن هناك اختلاف بين الحرارة المقاسة (المعلنة) والمحسوسة، وفى واقع الأمر هذا صحيح في أوقات معينة تحت ظروف معينة.

فدرجة الحرارة المعلنة تعكس درجة حرارة الهواء الساكن على ارتفاع 2 متر عن سطح الأرض، وهناك شروط خاصة عند قياسها وهى، جهاز الترمومتر فى صندوق خشبى ينفذ من خلاله الهواء، ولا يتأثر بالرياح، ولا تصل أشعة الشمس له.

أما درجة الحرارة المحسوسة التى يشعر بها الأنسان تتوقف على عدة عوامل مرتبطة بعملية التعرق وتبخر العرق عن الجلد ومنها، كمية أشعة الشمس، ونسبة الرطوبة فى الجو فالرطوبة العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الأنسان فيزيد إحساسك بالحرارة.

وسوف يظهر الأختلاف جليا بين الحرارة المعلنة والمحسوسة فالفترة القادمة بشكل كبير نتيجة زيادة نسبة الرطوبة الناتجة عن امتداد منخفض الهند الموسمى وتأثيره علينا.