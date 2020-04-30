حالة الطقس اليوم الخميس 30-4-2020 في مصر

تشهد القاهرة الكبري والوجه البحري، اليوم الخميس، طقسا معتدلا نهارًا بارد ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا علي القاهرة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، لطيف نهارًا، بارد ليلًا، وشبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

مائل للحرارة علي جنوب سيناء والبحر الأحمر

فيما تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسا مائلا للحرارة نهارًا، بارد ليلا، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

وعلي شمال الصعيد فالطقس مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد، مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة البحر المتوسط خفيف إلي معتدل

أما حالة البحر المتوسط خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلي 1.5 متر، بينما حالة البحر الأحمر معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلي 2.5 متر.

القاهرة تسجل 29 درجة عظمي ي

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، على القاهرة، فإن الصغرى 16، والعظمى29 والإسكندرية الصغرى 15، والعظمى 24.

أما شرم الشيخ الصغرى 21، والعظمى 31، والغردقة الصغرى 20، والعظمى 30، بينما دمنهور الصغرى 15، والعظمى 26.