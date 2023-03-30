حالة الطقس اليوم الخميس 30-3-2023 في مصر.. بارد ليلًا ورياح على الوجه البحري

تشهد حالة الطقس اليوم الخميس، أجواءً مائلة للدفء نهارًا، باردة ليلًا، والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية، فمعتدلة نهارًا، وباردة ليلًا، والرياح نشطة.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فمائلة للدفء نهارًا، باردة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، في القاهرة تبلغ العظمى 21 درجة، والصغرى 11، وفي الإسكندرية العظمى 18، والصغرى 12 درجة.

الطقس في دمنهور

على دمنهور العظمى 21 درجة، والصغرى 12 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 18 درجة، والصغرى 12 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، في محافظة أسوان 28 درجة للعظمى، و16 للصغرى، وعلى محافظة قنا 27 درجة للعظمى، و13 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 26 للعظمى، و 16 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 23، والصغرى 13.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 19 درجة للعظمى، و13 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 21 للعظمى، و11 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 19 للعظمى، 12 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 3 إلى 4 أمتار، والرياح شمالية غربية.

وتابعت الأرصاد إن حالة البحر الأحمر مضطربة جدا، وارتفاع الموج يتراوح من 3 إلى 4.5 متر، والرياح شمالية غربية.

الأعاصير المتوسطية

هي ظاهرة جوية (عاصفة) شبيهه بالأعاصير المدارية أو الاستوائية تظهر فوق منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وفي بعض الحالات النادرة وصلت قوة العاصفة إلى قوة إعصار من الدرجة الأولى، لكن حتى في مثل هذه الحالات تعتبر قوة الرياح ليست هي العامل الأخطر على المجتمع، بل يتمثل الخطر الرئيس في الأمطار الغزيرة و‌الفيضانات المفاجئة.

تم التعرّف على الأعاصير المتوسطية وتحديدها في منطقة حوض البحر المتوسط في ثمانينيات القرن العشرين، وذلك بالاستعانة بصور الأقمار الصناعية والتي أظهرت ضغوطاً جوية منخفضة (شبيهة بالاستوائية) تسببت بتشكل عين إعصارية في وسطها.