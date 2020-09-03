حالة الطقس اليوم الخميس 3-9-2020 في مصر: انخفاض في الرؤية بسبب الشبورة

أفاد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الخميس، مائلة للحرارة رطبة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة مع ارتفاع في نسبة الرطوبة مما يزيد من الأحساس بحرارة الطقس، وذلك علي القاهرة الكبري والوجه البحري.

حالة الطقس علي السواحل

أما حالة الطقس علي السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب سيناء فشديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلاً، والرياح معتدلة تنشط علي خليج السويس.

أمطار خفيفة علي الوجه البحري

ونوهت الهيئة، إلي سقوط أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة من الوجه البحري، حيث تتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطي، بينما تتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وحذر خبراء الأرصاد، من انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الشبورة المائية صباحًا، علي السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة، منوهة بأهمية توخي الحذر علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وأضاف خبراء الأرصاد، أن حالة الطقس علي شمال وجنوب الصعيد، شديدة الحرارة نهارًا، لطيفة ليلًا علي شمال البلاد معتدل في جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الخميس، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34 والصغرى 24، أما الإسكندرية فالعظمى 31 والصغرى 24 .

وفي شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 29، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 29، ودمنهور العظمى 31 والصغرى 24، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 36 والصغرى 22 .

درجات الحرارة في الصعيد

فيما تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و 28 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 40 درجة للعظمى و 27 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و 28 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 85 للعظمى و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 90 للعظمى، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 70 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 14

وأشارت الهيئة إلي أن حالة البحر المتوسط خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.25 إلي 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

الرطوبة الجوية وتأثيرها على النباتات

تلعب الرطوبة النسبية دورا هاما فى العمليات الفسيولوجية للنباتات بسبب تأثيرها على معدل سرعة النتح، حيث يقوم النبات بإمتصاص قطرات الماء الناتجة عن الضباب وبالتالى يزيد المحتوى المائى داخل النبات.

وأوضح خبراء الأرصاد، أن المقصود بعملية النتح هى (خروج الماء على شكل بخار من أجزاء النباتات المعرضة للهواء وخصوصاً الأوراق )

وتابع الخبراء أن تأثير ارتفاع الرطوبة عن الحد الأعلى، يعمل علي تقليل معدل النتح (التبخر)، وغلق الثغور، و انخفاض امتصاص غاز ثانى أكسيد الكربون، وتقليل امتصاص المواد الغذائية.