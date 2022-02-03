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حالة الطقس اليوم الخميس 3-2-2022 في مصر.. أمطار واضطراب بالملاحة

شديد البرودة
دعاء محمود 8:35 ص, الخميس, 3 فبراير 22 8:35 ص, الخميس, 3 فبراير 22

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تشهد حالة الطقس اليوم الخميس، أجواءا مائلة للبرودة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء قد تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فباردة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا تصل لحد الصقيع، والرياح نشطة.

وتسقط أمطار متوسطة تغزر مساءا قد تكون رعدية أحيانًا مصحوبة بحبات البرد على السلوم، مطروح، الإسكندرية، البحيرة وكفر الشيخ.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء دافئة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، تصل لحد الصقيع على وسط سيناء، والرياح نشطة.

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ونوهت الأرصاد الجوية، بأن هناك تساقط للثلوج على سانت كاترين.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

كما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة مساءا على فترات متقطعة على شمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة، المتوقعة اليوم الخميس، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 18، والصغرى 10، وفي الإسكندرية العظمى 16، والصغرى 11.

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الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 17، والصغرى 10 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 16، والصغرى 09.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم الخميس، في محافظة أسوان 24 درجة للعظمى، و07 للصغرى، وعلى محافظة قنا 20 درجة للعظمى، و07 للصغري.

بينما تسجل الأقصر 22 للعظمى، و07 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 19، والصغرى 07.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75 للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 70 للعظمى، و35 للصغرى.

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وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 60 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 55 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 3.5 متر، والرياح جنوبية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح جنوبية شرقية.

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بقلم دعاء محمود

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