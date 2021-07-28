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حالة الطقس اليوم الخميس 29-7-2021 في مصر.. شديد الحرارة ورياح نشطة

شبورة صباحا على الطرق
دعاء محمود 12:06 ص, الخميس, 29 يوليو 21 12:06 ص, الخميس, 29 يوليو 21

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تشهد حالة الطقس اليوم الخميس، أجواء شديدة الحرارة نهارًا، وشبورة مائية خفيفة صباحا، معتدلة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبري.

الطقس في السواحل                

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية حارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة، مع شبورة خفيفة صباحا على الطرق.

شبورة مائية
شبورة مائية

الطقس في سيناء

بينما حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على فترات متقطعة.

الطقس في الصعيد

ويسود شمال الصعيد طقس حار نهارًا، معتدل ليلا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا والرياح نشطة.

ونوهت الأرصاد، بأن نشاط حركة الرياح يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا، والتى ترتفع بقيم من 2 إلى 4 درجات.

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درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة الخميس، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 38 درجة، والمحسوسة 40 درجة، والصغرى 26 وفي الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25.

أما شرم الشيخ العظمى 40 والصغرى 29، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 29 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 34 والصغرى 25 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 39 والصغرى 23 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و 28 للصغرى، وعلي محافظة قنا 40 درجة للعظمى و 26 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و 27 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 39 والصغري 26 درجة.

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نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

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رطوبة الهواء

هى كمية بخار الماء الموجودة فالهواء وخاصة فى طبقة الجو السفلى، وتختلف الرطوبة حسب درجة الحرارة وضغط الهواء.

فكلما كان الهواء ادفأ زادت كمية بخار الماء الذى يحمله، وعندما يحتوى الهواء على أقصى كمية من بخار الماء يستطيع حملها تحت درجة حرارة وضغط معينين يقال أن الهواء تشبع ببخار الماء.

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بقلم دعاء محمود

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