حالة الطقس اليوم الخميس 29-4-2021 في مصر.. شديد الحرارة واعتدال في البحرين

تشهد حالة الطقس اليوم الخميس، أجواء شديدة الحرارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

الطقس في السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية الغربية حارة نهارًا، لطيفة ليلا، فيما تكون مائلة للحرارة على السواحل الشرقية، والرياح نشطة.

الطقس في سيناء

وعلى جنوب سيناء فالطقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة، وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية.

الطقس في الصعيد

أما طقس شمال الصعيد حار نهارًا، معتدل ليلا والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الخميس، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 36 درجة، والصغرى 19 وفي الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 18.

أما شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 24، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 34 والصغرى 19، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 34 والصغرى 20 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، في محافظة أسوان 39 درجة للعظمى و 24 للصغرى، وعلي محافظة قنا 37 درجة للعظمى و 23 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 38 للعظمي و 23 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 37 والصغري 22 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 65% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 75 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 30 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

منخفض السودان الموسمي

ينشأ منخفض السودان نتيجة صعود الهواء عن طريق تيارات الحمل المتولدة بالتسخين العالى لسطح الأرض.

وهو مما يؤدى إلى هبوط الضغط الجوى فى هذه المنطقة خاصة شرق وجنوب السودان، وهو منخفض غير حركى ولكنه امتدادى.

ويمتاز منخفض السودان بتواجده طوال العام ولكن يحدث له ذبذبة مع فصول السنة، ويكون نشاطه خلال فصل الخريف والشتاء والربيع.