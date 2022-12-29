حالة الطقس اليوم الخميس 29-12-2022 في مصر.. بارد ليلًا

تشهد حالة الطقس اليوم الخميس 29-12-2022 ، أجواءً لطيفة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

وأفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس على السواحل الشمالية لطيفة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتتوقع الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر معتدلة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس لطيف نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، في القاهرة تبلغ العظمى 20 درجة، والصغرى 11، وفي الإسكندرية العظمى 20، والصغرى 11.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 19 درجة، والصغرى 12، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 19، والصغرى 08.

درجات الحرارة

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، في محافظة أسوان 23 درجة للعظمى، و11 للصغرى، وعلى محافظة قنا 23 درجة للعظمى، 09 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 22 للعظمى، و10 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 21، والصغري 08.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 19 درجة للعظمى، و14 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 19 للعظمى، و12 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 19 للعظمى، 12 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 0.5 إلى متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.25 إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

الأعاصير المتوسطية

هي ظاهرة جوية (عاصفة) شبيهه بالأعاصير المدارية أو الاستوائية تظهر فوق منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وفي بعض الحالات النادرة وصلت قوة العاصفة إلى قوة إعصار من الدرجة الأولى، لكن حتى في مثل هذه الحالات تعتبر قوة الرياح ليست هي العامل الأخطر على المجتمع، بل يتمثل الخطر الرئيس في الأمطار الغزيرة و‌الفيضانات المفاجئة.

تم التعرّف على الأعاصير المتوسطية وتحديدها في منطقة حوض البحر المتوسط في ثمانينيات القرن العشرين، وذلك بالاستعانة بصور الأقمار الصناعية والتي أظهرت ضغوطاً جوية منخفضة (شبيهة بالاستوائية) تسببت بتشكل عين إعصارية في وسطها.

وبناءً على ذلك تبيّن أن هذه الظاهرة الجوية ليست نادرة بشكل خاص بل تكررت خلال السنوات السابقة.

وبخصوص التوزيع الزماني والمكاني للأعاصير المتوسطية فهي تنشط من شهر سبتمبر إلي يناير وتخلو شهور الصيف من تكونه وعادة ما تتكون غرب البحر المتوسط، وتكون نادرة الحدوث في المنطقة الشرقية، مثل ما حدث في 24 أكتوبر 2019 وأدت إلي أمطار غزيرة علي السواحل المصرية.