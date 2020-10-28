حالة الطقس اليوم الخميس 29-10-2020 في مصر: تحذيرات من الشبورة المائية صباحا

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الخميس، مائلة للحرارة نهارًا، تصاحبه شبورة مائية صباحاً، مائلة للبرودة ليلاً، والرياح معتدلة وذلك علي القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة اليوم

وأضافت الهيئة، أن حالة الطقس علي السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، مع شبورة مائية صباحا، لطيفة ليلا علي السواحل الشرقية، مائلة للبرودة علي السواحل الغربية، والرياح معتدلة.

الطقس في سانت كاترين

فيما يكون طقس جنوب سيناء، مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلاً، والرياح معتدلة، حيث لاتزال البلاد تحت تأثير امتداد مرتفع جوي.

الطقس في سوهاج

أما طقس شمال الصعيد مائل للحرارة نهارًا، تصاحبه شبورة مائية صباحا، مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلا، والرياح معتدلة. الطقس

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الخميس، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 31 والصغرى 21، وفي الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 19.

أما شرم الشيخ العظمى 34 والصغرى 25، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 29 والصغرى 20، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 27 والصغرى 16.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، في محافظة أسوان 38 درجة للعظمى و 22 للصغرى، وعلي محافظة قنا 37 درجة للعظمى و 21 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 38 للعظمي و 23 للصغري.

نسبة الرطوبة

ولفتت هيئة الأرصاد إلي أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري فتصل إلي 80% للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 65 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 14 للصغري.

حالة البحرين

وذكرت الهيئة أن حالة البحرين المتوسط والأحمر خفيفة إلي معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية صباحاً على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحرى وأيضاً شمال الصعيد.