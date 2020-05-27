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حالة الطقس اليوم الخميس 28-5-2020 في مصر

معتدلة نهارًا
دعاء محمود 12:14 ص, الخميس, 28 مايو 20 12:14 ص, الخميس, 28 مايو 20

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تسود حالة الطقس في القاهرة الكبرى والوجه البحري، اليوم الخميس، طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلا، شبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وفقا لخبراء هيئة الأرصاد الجوية.

وقالت الهيئة إن حالة الطقس في السواحل الشمالية لطيفة نهارًا مائلة للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية علي البحر الأحمر وخليج السويس.

وعلى شمال الصعيد فالطقس مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة، بينما يكون طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة.

أما حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج ما بين 1.5متر إلي 2 متر، بينما حالة البحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج مابين 2 إلي 3 متر.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الخميس على القاهرة، فإن الصغرى 19 والعظمى 30 والإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 25.

أما شرم الشيخ، الصغرى 24، والعظمى 33، والغردقة الصغرى 22 والعظمى 33، بينما دمنهور الصغرى 19، والعظمى 27.

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بقلم دعاء محمود

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