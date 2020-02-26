لايف

حالة الطقس اليوم الخميس 27-2-2020 في مصر

شديدة البرودة ليلا
دعاء محمود 1:19 ص, الخميس, 27 فبراير 20 1:19 ص, الخميس, 27 فبراير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن تكون حالة الطقس اليوم الخميس،  دافئة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس دافئة نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحري

وأضاف الخبراء أن حالة الطقس على السواحل الشمالية الغربية، مائلة للدفء نهارًا شديدة البرودة ليلًا، شبورة صباحا والرياح معتدلة.

 وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحا، والرياح معتدلة.

أما حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، بينما يكون الطقس على جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

كما يشهد شمال الصعيد طقس دافيء نهارًا شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحا علي بعض المناطق ، والرياح معتدلة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدل

وعن حالة البحر المتوسط فمعتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.2 الي 1.8 متر والرياح جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.3 إلي 1.8 متر والرياح شمالية غربية.

الصغري 12 درجة علي القاهرة

ولفت الخبراء إلي أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، على القاهرة الصغرى 12 والعظمى 23، والإسكندرية الصغرى 10 والعظمى 22، أما شرم الشيخ الصغرى 13 والعظمى 26، والغردقة الصغرى 11 والعظمي 25.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم دعاء محمود

ملف الكاتب دعاء محمود

اقرأ أيضاً

حالة الطقس اليوم الأربعاء 26-2-2020 في مصر

دعاء محمود 2:00 ص, الأربعاء, 26 فبراير 20

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 25-2-2020 في مصر

دعاء محمود 12:34 ص, الثلاثاء, 25 فبراير 20

حالة الطقس اليوم الإثنين 24-2-2020 في مصر

دعاء محمود 12:23 ص, الأثنين, 24 فبراير 20

الأرصاد: طقس غدًا الأحد ممطر.. وشديد البرودة ليلًا

دعاء محمود 3:28 م, السبت, 22 فبراير 20

الأرصاد : طقس الغد ممطر ورياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة

دعاء محمود 4:13 م, الجمعة, 21 فبراير 20

حالة الطقس اليوم الجمعة 21/2/2020.. مائل للدفء وشبورة صباحا

دعاء محمود 12:06 ص, الجمعة, 21 فبراير 20