حالة الطقس اليوم الخميس 27-1-2022 في مصر.. شبورة وصقيع ليلًا

تشهد حالة الطقس اليوم الخميس، أجواء باردة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا تصل لحد الصقيع، والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة اليوم

وأفادت الأرصاد الجوية، بأن هناك شبورة مائية صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، مع أجواء غائمة جزئيًّا.

وتتوقع الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فباردة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا تصل لحد الصقيع، والرياح نشطة.

وتسقط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال الوجه البحري.

أمطار

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء مائلة للبرودة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، تصل لحد الصقيع على وسط سيناء، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة على الشمال.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة، المتوقعة اليوم الخميس، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 15، والصغرى 06، وفي الإسكندرية العظمى 15، والصغرى 09.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 15، والصغرى 07 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 14، والصغرى 03.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم الخميس، في محافظة أسوان 17 درجة للعظمى، و07 للصغرى، وعلى محافظة قنا 15 درجة للعظمى، و05 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 16 للعظمى، و06 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 15، والصغرى 04.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75 للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 70 للعظمى، و35 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 60 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 55 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2.5 إلى 3.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر مضطرب، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.