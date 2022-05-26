حالة الطقس اليوم الخميس 26-5-2022 في مصر.. شبورة صباحًا على الطرق

تشهد حالة الطقس اليوم الخميس، أجواءً حارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة اليوم

وأفادت الأرصاد، بأن هناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمائلة للحرارة نهارًا، شبورة صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، ومعتدلة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا والرياح معتدلة تنشط على الشمال.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34، والصغرى 21، وفي الإسكندرية العظمى 28، والصغرى 19.

درجات الحرارة

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 30، والصغرى 18 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 18.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، في محافظة أسوان 39 درجة للعظمى، و24 للصغرى، وعلى محافظة قنا 38 درجة للعظمى، و22 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 38 للعظمى، و23 للصغرى، وسوهاج العظمى 37، والصغرى 22.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

حوادث الغرق

قالت الأرصاد الجوية، إنه كثيرا ما نسمع عن حوادث الغرق على الشواطئ ولا يعلم أحد عن سببها وربما أيضا تحدث لسباحين مهرة ويبقي السبب دائما مجهولا .

وأضافت أن 80 % من حوادث الغرق علي الشواطئ تحدث بسبب تيار التمزق وهي قنوات قوية وضيقة للمياه سريعة الحركة حيث تتحرك بسرعة تصل إلى ثمانية أقدام في الثانية.

وتابعت أنه يمكن للتيارات المتشققة أن تتحرك أسرع من السباح الأولمبي، ويمكن تمييز تيار التمزق بواسطة رؤية اختلاف في لون الماء وتكون قاتمة بشكل كبير لأنه يعمل علي جرف الرغوة أو الأعشاب البحرية أو الحطام باتجاه البحر.

ويتم تحديد خطر تيارات التمزق من خلال العديد من العوامل بما في ذلك الطقس والمد والجزر والتغيرات المحلية في شكل الشاطئ وكيف تتكسر الأمواج بعيدًا عن الشاطئ.