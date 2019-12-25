حالة الطقس اليوم الخميس 26 ديسمبر.. أمطار على القاهرة والسواحل الشمالية

طقس اليوم الخميس، مائل للبرودة علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد، ودافئ علي جنوب الصعيد نهاراً، شديد البرودة ليلاً يصل إلى حد الصقيع في وسط سيناء.

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن طقس اليوم الخميس، مائل للبرودة علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد، ودافئ علي جنوب الصعيد نهاراً، شديد البرودة ليلاً يصل إلي حد الصقيع في وسط سيناء.

الطقس اليوم يشهد تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة

كما تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة علي شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

وقد تمتد إلي شمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية أحياناً علي السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية وتنشط علي أغلب الانحاء.

وعن حالة البحر المتوسط مضطرب، وارتفاع الموج يتراوح من 3 إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على عدد من مدن ومحافظات مصر: