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حالة الطقس اليوم الخميس 24-9-2020 في مصر: القاهرة تسجل 32 درجة عظمي

معتدلة نهارًا لطيفة ليلا
دعاء محمود 12:25 ص, الخميس, 24 سبتمبر 20 12:25 ص, الخميس, 24 سبتمبر 20

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أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الخميس، معتدلة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة علي القاهرة الكبري والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس علي السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحياناً علي السواحل الغربية مما يؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية.

حالة الطقس

حار في جنوب سيناء

أما حالة الطقس علي جنوب سيناء، فحارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة تؤدي إلي اضطراب في الملاحة البحرية.

رياح مثيرة للأتربة

فيما يكون طقس شمال الصعيد مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة علي بعض المناطق، أما طقس جنوب الصعيد فشديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة تنشط غرباً مثيرة للرمال والأتربة.

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درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الخميس، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 32 والصغرى 23، والمحسوسة 33 للعظمى، و 25 صغرى.

أما الإسكندرية فالعظمى 29 والصغرى 24، بينما درجة الحرارة المحسوسة 30 للعظمى، و 26 للصغرى.

وفي شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 30، والمحسوسة 38 عظمى و 33 صغرى، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 28، والمحسوسة 38 عظمى و 31 صغرى.

بينما دمنهور فالعظمى 30 والصغرى 24، والمحسوسة 31 عظمى، و 25 صغرى، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 33 والصغرى 20، والمحسوسة 34 عظمى و 21 صغرى.

درجات الحرارة في الصعيد

وتسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، في محافظة أسوان 40 درجة للعظمى و 29 للصغرى، والمحسوسة 40 عظمي و 29 صغري.

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وعلي محافظة قنا 37 درجة للعظمى و 26 للصغرى، والمحسوسة 37 عظمي و 27 صغري، بينما تسجل الأقصر 39 للعظمي و 27 للصغري، والمحسوسة 39 عظمي و 28 صغري.

حالة الطقس اليوم

الرطوبة النسبية

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 70 للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 80 للعظمى، و 45 للصغرى.

وعلى شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 14 للصغري.

وأفادت الهيئة بأن حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلي 2:5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

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الجليد الشفاف

الجليد المتبلّر أو الشفاف عبارة عن ترسب من الجليد المدمج وعادة ما يكون شفافاً وأملساً، ويتكون نتيجة تجمد قطيرات المطر أو الرذاذ المفرط البرودة على الأجسام التي تقل درجة حرارتها عموماً عن صفر درجة مئوية.

وأوضح خبراء الأرصاد، أنه في الصورة المرفقة، تُغطى الأغصان والأشواك بالكامل بالجليد المتبلّر، والذي يشبه غشاءً من الجليد الصافي، وتبع ذلك سقوط أمطار متجمدة استمرت حوالي 4 ساعات.

وتابع الخبراء أنه سقطت قطرات المطر المفرطة البرودة من خلال طبقة مرتفعة من الهواء فوق سطح الأرض بدرجة حرارة أكبر من صفر درجة مئوية، وتجمدت هذه القطرات عند الارتطام بالأغصان والأجسام الأخرى الموجودة على الأرض، حيث كانت درجة حرارة السطح أقل من صفر درجة مئوية.

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بقلم دعاء محمود

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