حالة الطقس اليوم الخميس 23-7-2020 في مصر: تعمق منخفض الهند الموسمي

يسود القاهرة الكبري والوجه البحري اليوم الخميس، حالة طقس مائلة للحرارة رطبة نهارًا، لطيفة ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، حيث لاتزال البلاد تحت تأثير امتداد منخفض الهند الموسمي.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الخرايط السطحية تشير إلي تعمق منخفص الهند الموسمي على منطقة شرق أفريقيا وتمتد إلي جنوب أوروبا، يرافقها قيم ضغط منخفضة حيث ترتفع معه درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ارتفاعا طفيفا خلال الفترة القادمة. تعمق منخفص الهند الموسمي

ارتفاع درجات الحرارة الأسبوع القادم

وأضافت الهيئة أن طبقات الجو العليا تشير في الخريطة المرفقة تشير إلي تأثير مرتفع المنطقة الشبه إستوائية علي المنطقه بأكملها حيث يزيد من إرتفاع درجات الحرارة، هذا وتتأثر الجمهورية بهذه الكتلة الهوائية خلال الأسبوع القادم، ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية خلال هذا الوقت من العام. تأثير مرتفع المنطقة الشبه استوائية

حالة الطقس علي السواحل وجنوب سيناء

وعلي السواحل الشمالية فالطقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا علي مناطق من جنوب سيناء، مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية.

طقس شمال وجنوب الصعيد

فيما يكون طقس شمال الصعيد حار نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، بينما طقس جنوب الصعيد فشديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وذكرت الهيئة أن حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلي 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة الخميس، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 والصغرى 24، أما الإسكندرية فالعظمى 31 والصغرى 25 .

أما شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 30، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 29، ودمنهور العظمى 33 والصغرى 24، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 34 والصغرى 21 . درجات الحرارة

كما تسجل درجة الحرارة اليوم الخميس في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و29 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 40 درجة للعظمى و27 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 40 للعظمي و28 للصغري.

الرطوبة النسبية علي أنحاء الجمهورية

وأفادت الهيئة بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 88 للعظمى، و60 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 65 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و18 للصغري.