حالة الطقس اليوم الخميس 22-12-2022 في مصر.. أمطار وبرودة

تشهد حالة الطقس اليوم الخميس، أجواءً لطيفة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة اليوم

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على القاهرة الكبري وجنوب الوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فلطيفة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر دافئة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

كما تسقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على حلايب وشلاتين ومرسي علم.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس لطيف نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على الشمال.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، في القاهرة تبلغ العظمى 20 درجة، والصغرى 14، وفي الإسكندرية العظمى 19، والصغرى 15.

انخفاض درجات الحرارة اليوم على اغلب المدن

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 20 درجة، والصغرى 15، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 16، والصغرى 09.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، في محافظة أسوان 24 درجة للعظمى، و13 للصغرى، وعلى محافظة قنا 23 درجة للعظمى، 13 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 24 للعظمى، و13 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 22، والصغري 12.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 18 درجة للعظمى، و15 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 21 للعظمى، و14 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 21 للعظمى، 14 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

المنخفض الجوى

المنخفض الجوى عبارة عن منطقة مغلقة بخطوط ضغط متساوية قيمتها أقل من المناطق المحيطة بها، وتكون قيمة هذه الخطوط أقل ما يمكن عند المركز.

والظواهر الجوية المصاحبة له تختلف باختلاف نوع المنخفض، حيث نجد أن عادة يكون الطقس المصاحب للمنخفض الجوي ظهور الغيوم وحدوث الهطول بأشكاله المختلفة (يعتمد على مصدر الكتلة الهوائية المصاحبة له ومسارها).

ولكن يجب أن نعلم إذا كانت الرياح المصاحبة له إتجاهها جنوبية أو جنوبية غربية فتكون الكتلة الهوائية جافة وبالتالى تعمل على ارتفاع درجات الحرارة ولا يصاحبه سقوط الأمطار.

أتجاه دوران المنخفض الجوى يكون عكس عقارب الساعة فى نصف الكرة الشمالي ومع عقارب الساعة فى نصف الكرة الجنوبى.