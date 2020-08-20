حالة الطقس اليوم الخميس 20-8-2020 في مصر : القاهرة تسجل 35 درجة عظمى

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الخميس، مائلة للحرارة رطبة نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة، وذلك على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل الغربية والشرقية

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا علي السواحل الشمالية الشرقية.

منخفض الهند الموسمي

وأكدت الهيئة أن الظاهرة المؤثرة خلال طقس اليوم هي الشبورة المائية صباحًا علي شمال البلاد والقاهرة، حيث لا تزال البلاد تحت تأثير امتداد منخفض الهند الموسمي.

اضطراب في الملاحة البحرية

فيما يكون طقس جنوب سيناء حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة مما يؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس.

وعلى شمال الصعيد، فالطقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، بينما علي جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا والرياح معتدلة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأفادت الهيئة بأن حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الخميس، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 والصغرى 24، أما الإسكندرية فالعظمى 31 والصغرى 24 .

وفي شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 30، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 29، ودمنهور العظمى 33 والصغرى 25، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 37 والصغرى 22 .

درجات الحرارة في مدن الصعيد

كما تسجل درجة الحرارة اليوم الخميس، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و29 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 41 درجة للعظمى و27 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و28 للصغري.

الرطوبة النسبية على أنحاء الجمهورية

وأشارت الهيئة إلي أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 88 للعظمى، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 42 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 14 للصغرى.

تقسيم السحب من حيث الارتفاع والنوع

ذكرت هيئة الأرصاد، أن السحب تتكون عموماً في 3 مجموعات من الارتفاعات تتراوح بين مستوى سطح البحر وقمة التروبوسفير (التروبوبوز)، موضحة أنه يمكن تقسيم التروبوسفير عمودياً إلى 3 مستويات، كانت تسمى سابقاً بالطوابق وهي: المرتفع والمتوسط والمنخفض.

ويحدد كل مستوى من خلال مجموعة من الارتفاعات التي تتشكل فيها أنواع معيّنة من السحب على نحو متواتر.