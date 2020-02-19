حالة الطقس اليوم الخميس 20-2-2020 في مصر

معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا

تبدأ حالة الطقس الاستقرار والتحسن النسبي من اليوم الخميس، علي كافة الأنحاء وذلك وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية المصرية .

حالة الطقس تبدأ التحسن النسبي على كافة الأنحاء

وتشهد القاهرة الكبري والوجه البحري طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة في الصباح، وحالة الرياح معتدلة.

فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، ونشاط للرياح على أقصى الغرب تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وقالت هيئة الأرصاد إن طقس السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة علي مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

وأضافت الهيئة أن طقس جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

أما طقس شمال الصعيد مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحًا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في البحر المتوسط تشهد اضطرابا

وعن حالة البحر المتوسط معتدلة إلي مضطربة وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.8 إلي 2.3 متر والرياح السطحية غربية إلي جنوبية غربية.

أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.2 إلي 1.8 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

10 درجات صغري على القاهرة

وتشهد القاهرة درجات حرارة عظمى 20 والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12 درجات.