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حالة الطقس اليوم الخميس 2-4-2020 في مصر

شبورة مائية صباحا
دعاء محمود 12:56 ص, الخميس, 2 أبريل 20 12:56 ص, الخميس, 2 أبريل 20

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تكون حالة الطقس في القاهرة الكبري والوجه البحري، اليوم الخميس، معتدلة نهارًا شديدة البرودة ليلا، شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس شديدة البرودة ليلا

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية المصرية، إن يكون طقس السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، لطيف نهارًا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة.

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس علي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة.

مائل للحرارة علي جنوب الصعيد

وعن طقس شمال الصعيد معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، أما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلا، والرياح معتدلة.

حالة البحر المتوسط معتدل

أما حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.5 إلي 2 متر، بينما حالة البحر الاحمر خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح بين متر إلي 1.5 متر.

القاهرة تسجل 14 درجة صغري و26 للعظمي

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، على القاهرة الصغرى 14 والعظمي 26، والإسكندرية الصغرى 14 والعظمي 22، وشرم الشيخ الصغري 19 والعظمي 28 والغردقة الصغري 19 والعظمي 28.

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بقلم دعاء محمود

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