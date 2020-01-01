حالة الطقس اليوم الخميس 2-2-2020.. غير مستقرة وأمطار غزيرة ورعدية

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن حالة الطقس اليوم الخميس غير مستقرة حيث تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة يصاحبها سقوط الامطار الغزيرة والرعدية علي السواحل الغربية والوجه البحري تمتد خفيفة إلى القاهرة.

حالة الطقس اليوم تشهد نشاطا للرياح الجنوبية الغربية مثيرة للرمال والأتربة

وتكون حالة الطقس اليوم باردة شمالا نهارا شديدة البرودة ليلاً وتصل إلى حد الصقيع في وسط سيناء.

وتظهر السحب المتوسطة والمنخفضة علي شمال البلاد يصاحبها سقوط الامطار علي السواحل الشمالية الغربية قد تصل الي مناطق من الوجه البحري والقاهرة.

الأرصاد الجوية : حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة

وأوضحت أن الرياح الجنوبية الغربية ستنشط وتكون مثيرة للرمال والأتربة.

وأما حالة البحر المتوسط فمعتدلة وارتفاع الموج يتراوح من مترين إلي مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.