حالة الطقس اليوم الخميس 18-3-2021 في مصر.. بارد ليلا ومعتدل في البحرين

تشهد حالة الطقس اليوم الخميس، أجواء دافئة نهارًا، شبورة مائية خفيفة صباحا، باردة ليلا والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى.

الطقس في السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، شبورة مائية خفيفة صباحا، باردة ليلا، والرياح معتدلة.

الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء مائلة للحرارة نهارا، باردة ليلا، والرياح نشطة مع شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس دافئ نهارًا بارد ليلا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الخميس، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 23 والصغرى 13 وفي الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12.

أما شرم الشيخ العظمى 28 والصغرى 20، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 20 والصغرى 14، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 21 والصغرى 09 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، في محافظة أسوان 32 درجة للعظمى و 16 للصغرى، وعلي محافظة قنا 29 درجة للعظمى و 14 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 32 للعظمي و 15 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت هيئة الأرصاد أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 75 للعظمى، و35 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 45 للعظمى و15 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.75 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

الضباب

عبارة عن كرات مائية دقيقة تسبح في الهواء، وعندما تعترضها الأشجار تتجمع علي أوراقها في شكل نقط كبيرة.

وإذا كان الضباب خفيفا سمي (بالشبورة ) وهي تعطي السماء لونا أبيض باهتا يضعف المشاهدة، ويتفاوت سمك طبقة الضباب ما بين 100 متر و 3000 متر تبعا للحالة الجوية المسببة لتكوينة.

وهو ينشأ عندما يبرد الهواء لدرجة التشبع وخاصة إذا كان محتويا علي ذرات من الرماد التي تصلح نواة للتكاثف.

وعند حدوث الضباب لا يمكن أن تقل الرطوبة عن 90 % البتة، والعادة ان الضباب يزداد قتاما عقب شروق الشمس لان حرارتها تسبب هياجا في كتل الضباب فيختلط بعضها ببعض.

ومن الأسباب التي تساعد على تكوين الضباب هبوب رياح دافئة رطبة علي أرض أو بحر بارد، فإذا حدث ذلك تهبط درجة الحراره الهواء فوقها الي ما دون نقطة الندي وعندئذ ينشأ الضباب.