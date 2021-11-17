حالة الطقس اليوم الخميس 18-11-2021 في مصر.. شبورة على الطرق

تتوقع الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الخميس، معتدلة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة

ونوهت الأرصاد، بأن هناك تكون للشبورة المائية صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمعتدلة الحرارة نهارًا، شبورة صباحا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

كما تسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا. حالة الطقس

حالة الطقس في سيناء

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على جنوب سيناء معتدلة نهارًا، شبورة صباحًا على وسط سيناء، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.

ونوهت الأرصاد بأن الطقس على كل أنحاء البلاد لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمي 25، والصغرى 17، وفي الإسكندرية العظمى 24، والصغرى 18.

أما شرم الشيخ فالعظمى 28، والصغرى 20، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 28، والصغرى 20.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 24، والصغرى 18 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 22، والصغرى 16.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم الخميس ، في محافظة أسوان 31 درجة للعظمى، و19 للصغرى، وعلى محافظة قنا 29 درجة للعظمى، و 17 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 30 للعظمى، و 18 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 27، والصغرى 17.

درجات الحرارة

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغري.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

الباروجراف

هو مسجل لتسجيل قيم الضغط الجوي خلال اليوم بأكمله ويتكون من عنصرين حساسين أحدهما أسطوانة نحاسية مستديرة مركب عليها خريطة مدرجة لقياس قيم الضغط الجوي ومركب علي ساعة دقيقة للغاية تدور خلال 24 ساعة.

أما العنصر الحساس الأخر فهو ريشة رسم بحبر معين متصلة بجزء حساس جدا يتمدد وينكمش بفعل تأثير الضغط وهو يقيس الميل البارومتري أو سلوك الضغط الجوي. الباروجراف

ويعرف سلوك الضغط الجوي بأنه مقدار التغير في قيمة الضغط الجوي في مكان ما خلال فترة زمنية محددة متعارف عليها في الأرصاد الجوية.

وأهمية معرفة سلوك الضغط الجوي أنها تساعد المتنبئ الجوي على معرفة تحسن أو سوء الأحوال الجوية، فإذا كان سلوك الضغط الجوي موجبا فان ذلك يعني إما استمرار الطقس الجيد والحسن أو تحسن في أحوال الطقس الرديء.

وإذا كان مقدار سلوك الضغط الجوي سالبا فان هذا يعني استمرار الطقس السيئ أو أن الأحوال الجوية سوف تسوء.