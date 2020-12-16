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حالة الطقس اليوم الخميس 17-12-2020 فى مصر: أمطار والصغرى فى القاهرة 13 درجة

معتدل نهارا
دعاء محمود 12:22 ص, الخميس, 17 ديسمبر 20 12:22 ص, الخميس, 17 ديسمبر 20

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أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الخميس، معتدلة نهارًا، شبورة مائية صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق، باردة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة.

الطقس في القاهرة اليوم

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، شبورة مائية صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق، باردة ليلا، والرياح معتدلة، وتسقط أمطار خفيفة على مناطق من الإسكندرية، مطروح، رشيد وبلطيم.

الطقس في سانت كاترين

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء دافئة نهارًا، باردة ليلاً، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.

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الطقس في سوهاج                                     

وعلى شمال الصعيد فالطقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، فيما يكون طقس جنوب الصعيد دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة علي مناطق من دمياط، بورسعيد، رفح، العريش.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الخميس، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 20 والصغرى 13، وفي الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14.

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أما شرم الشيخ العظمى 24 والصغرى 16، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 19 والصغرى 14، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 19 والصغرى 10.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، في محافظة أسوان 24 درجة للعظمى و 12 للصغرى، وعلي محافظة قنا 23 درجة للعظمى و 11 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 23 للعظمي و 12 للصغري.

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نسبة الرطوبة

وأشارت الهيئة إلى أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 85% للعظمى و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 70 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

ولفتت إلي أن حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

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بقلم دعاء محمود

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