حالة الطقس اليوم الخميس 16-1-2020.. انخفاض في درجات الحرارة وأمطارعلى الوجه البحرى

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن حالة الطقس اليوم الخميس، تشهد انخفاض في درجات الحرارة ومائل للبرودة علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد دافئ علي جنوب الصعيد نهاراً شديد البرودة ليلاً.

أما حالة الرياح فاغلبها جنوبية غربية معتدلة، كما تتساقط الامطار علي غرب البلاد والوجه البحري قد تمتد الي القاهرة.

وعن حالة البحر المتوسط معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلي 2.5 والرياح السطحية جنوبية شرقية إلي جنوبية غربية.

أما حالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلي متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلي جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغري والعظمي علي محافظات مصر وعدد من المدن العربية والعالمية.