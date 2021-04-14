حالة الطقس اليوم الخميس 15-4-2021 في مصر.. حارة نهارًا لطيفة ليلا

تشهد حالة الطقس اليوم الخميس، أجواء حارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

الطقس في السواحل

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة.

الطقس في سيناء

أما حالة الطقس علىجنوب سيناء حارة نهارا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة على بعض المناطق من جنوب سيناء.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد فالطقس حار نهارًا لطيف ليلا، وحالة الرياح معتدلة على الشمال والجنوب.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الخميس، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 30 والصغرى 16 وفي الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15.

أما شرم الشيخ العظمى 32 والصغرى 20، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 26 والصغرى 15، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 29 والصغرى 13 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، في محافظة أسوان 35 درجة للعظمى و 20 للصغرى، وعلي محافظة قنا 34 درجة للعظمى و 18 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 35 للعظمي و 19 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 33 والصغري 17 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 75% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 35 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

غبار الماس

غبار الماس هو هطول يسقط من سماء صافية على شكل بلورات جليدية صغيرة جداً، وتكون صغيرة غالباً لدرجة أنها تبدو معلقة في الهواء.

ويمكن رصد غبار الماس في المناطق القطبية وجبال الألب والتجوفات القارية، خاصة فى الجو الصافي والهادئ والبارد.

ويتشكل هذا الغبار في درجات حرارة أقل عادة من -10 درجات مئوية في كتلة هوائية سريعة التبرد.

ويتكون غبار الماس عادة من بلورات متطورة بأقطار معتادة تبلغ حوالي 100 ميكرومتر.