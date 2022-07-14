حالة الطقس اليوم الخميس 14-7-2022 في مصر.. حار واضطراب بالبحرين

أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الخميس، حارة نهارًا، معتدلة رطبة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا في المساء على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة

وتتكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فحارّة رطبة نهارًا، شبورة خفيفة صباحًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، ومعتدلة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا في المساء.

نسب الرطوبة

وتنشط حركة الرياح على بعض المناطق مما يقلل الارتفاع بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلًا.

كما يؤدي نشاط الرياح على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط إلى ارتفاع الأمواج بقيم من 2 إلى 2.5 متر.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، في القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34، والصغرى 24، وفي الإسكندرية العظمى 30، والصغرى 24.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 33، والصغرى 24 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 35، والصغرى 21.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى، و29 للصغرى، وعلى محافظة قنا 39 درجة للعظمى، و27 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 40 للعظمى، و28 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 37، والصغرى 26.

فيما تسجل درجات الحرارة في مرسى مطروح 29 درجة للعظمى، و23 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

الشفق القطبي

هو مزيج من الألوان التي تتشكل على القطبين الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية ويعرف أيضاً بأسماء الفجر القطبي أو الأضواء القطبية.

وقد سميت هذه الظاهرة باسم “اورورا” كاسم أحد الآلهة في الثقافة اليونانية أما غاليليو فقد اسماها الريح الشمالية “بوراليس”.

كما يظهر تطابق في سمات الضوء من الناحية الجنوبية إلى الشفق في الناحية الشمالية، كما أن التغيرات في كلا القطبين متزامنان.

وتظهر هذه الاضواء باللونين الأخضر الخافت والأحمر يظهر الشفق القطبي في المناطق ذات خطوط العرض الأقرب للقطبين ومن المناطق التي يمكن رؤية الظاهرة فيها بوضوح جنوبا هي: تشيلي والأرجنتين وأستراليا.

ويحدث الشفق في كواكب أخرى غير الأرض وتكون مرتبطة أيضا بالأقطاب المغناطيسية لتلك الكواكب تكون على شكل بقع منتشرة وبعض الأقواس المرئية.