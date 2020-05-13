حالة الطقس اليوم الخميس 14-5-2020 في مصر

تسود حالة الطقس القاهرة الكبري والوجه البحري، اليوم الخميس، أجواء حارة نهارًا مائلة للبرودة ليلا، والرياح تنشط أحيانا وفقا لخبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية.

وقالت الهيئة إن طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا بارد ليلا، شبورة صباحا والرياح تنشط أحيانا، مع سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة تكون رعدية أحيانا علي مناطق من جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.

وعلي شمال الصعيد تبدو حالة الطقس شديدة الحرارة نهارًا لطيفة ليلا، والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلا والرياح تنشط أحيانا.

كما تشهد مناطق من شمال وجنوب الصعيد سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة تكون رعدية أحيانا.

أما حالة الطقس على البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج يتراوح بين متر إلي 1.5متر، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 إلي 2 متر.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الخميس على القاهرة، فإن الصغرى 20 والعظمى 36 والإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 29.

أما شرم الشيخ، الصغرى 25، والعظمى 37، والغردقة الصغرى 24 والعظمى 36، بينما دمنهور الصغرى 18، والعظمى 32.