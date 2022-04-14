تشهد حالة الطقس اليوم الخميس، أجواء معتدلة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة

وأفادت الأرصاد بأن هناك أجواء غائمة جزئيًّا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حارة نهارًا، مشمسة، لطيفة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد، يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على الشمال.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة، المتوقعة اليوم الخميس، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 26، والصغرى 14، وفي الإسكندرية العظمى 22، والصغرى 14.

درجات الحرارة والطقس

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 24، والصغرى 15 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 22، والصغرى 14.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم الخميس، في محافظة أسوان 35 درجة للعظمى، و20 للصغرى، وعلى محافظة قنا 33 درجة للعظمى، و19 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 34 للعظمى، و19 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 31، والصغرى 18.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

الشفق القطبي

هو مزيج من الألوان التي تتشكل على القطبين الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية ويعرف أيضا بأسماء الفجر القطبي أو الأضواء القطبية.

وقد سميت هذه الظاهرة باسم “اورورا” كاسم أحد الآلهة في الثقافة اليونانية أما جاليليو فقد أسماها الريح الشمالية “بوراليس”.

كما يظهر تطابق في سمات الضوء من الناحية الجنوبية إلى الشفق في الناحية الشمالية، كما أن التغيرات في كلا القطبين متزامنان.

وتظهر هذه الأضواء باللونين الأخضر الخافت والأحمر يظهر الشفق القطبي في المناطق ذات خطوط العرض الأقرب للقطبين ومن المناطق التي يمكن رؤية الظاهرة فيها بوضوح جنوبا هي: تشيلي والأرجنتين وأستراليا.