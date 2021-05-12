حالة الطقس اليوم الخميس 13-5-2021 في مصر.. أولى أيام عيد الفطر

تشهد حالة الطقس اليوم الخميس، أولي أيام عيد الفطر المبارك، أجواء حارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة على القاهرة الكبرى.

الطقس في السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على الوجه البحري.

الطقس في سيناء

أما حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة نهارا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على بعض المناطق من جنوب سيناء.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة. حر

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الخميس، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 33 درجة، والصغرى 18 وفي الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 18.

أما شرم الشيخ العظمى 35 والصغرى 26، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 29 والصغرى 18 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 34 والصغرى 16 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، في محافظة أسوان 37 درجة للعظمى و 25 للصغرى، وعلي محافظة قنا 36 درجة للعظمى و 24 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 37 للعظمي و 24 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 35 والصغري 23 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 75% للعظمي و 40 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 50 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد، إلى أن حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5متر، والرياح شمالية غربية.

طقس عيد الفطر

نوهت الأرصاد، باستمرار الأجواء الحارة خلال أيام العيد الثلاثة حيث تتراوح درجات الحرارة علي شمال البلاد بين 32 : 34 درجة خلال فترات النهار ويكون لطيف ليلا.

كما تنشط الرياح أحيانا مما يحسن الاحساس بدرجة الحرارة خلال الفترة المذكورة إعلاه.