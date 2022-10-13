حالة الطقس اليوم الخميس 13-10-2022 في مصر.. مائل للبرودة ليلًا

أفادت الأرصاد الجوية بأن حالة الطقس اليوم الخميس، معتدلة نهارًا، لطيفة إلى مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد أن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، لطيفة إلى مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وتتوقع الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائلة للحرارة نهارًا، ولطيفة إلى مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على الشمال.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، في القاهرة تبلغ العظمى 28، والصغرى 21، وفي الإسكندرية العظمى 27، والصغرى 20.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 27، والصغرى 21 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 29، والصغرى 16.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، في محافظة أسوان 34 درجة للعظمى، و22 للصغرى، وعلى محافظة قنا 34 درجة للعظمى، و20 للصغري.

بينما تسجل محافظة الأقصر 33 للعظمى، و21 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 30، والصغرى 19.

فيما تسجل درجات الحرارة في مرسى مطروح 27 درجة للعظمى، و19 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 28 للعظمى، و20 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 27 للعظمى، و20 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

الباروجراف

الباروجراف هو مسجل لتسجيل قيم الضغط الجوي خلال اليوم بأكمله.

ويتكون الباروجراف من عنصرين حساسين أحدهما أسطوانة نحاسية مستديرة مركب عليها خريطة مدرجة؛ لقياس قيم الضغط الجوي ومركب علي ساعة دقيقة للغاية تدور خلال 24 ساعة.

أما العنصر الحساس الأخر للباروجراف فهو ريشة رسم بحبر معين متصلة بجزء حساس جدًّا يتمدد وينكمش بفعل تأثير الضغط وهو يقيس الميل البارومتري أو سلوك الضغط الجوي.