لايف

حالة الطقس اليوم الخميس 12-8-2021 في مصر.. شبورة والقاهرة تسجل 37 درجة

معتدل ليلا
دعاء محمود 2:17 ص, الخميس, 12 أغسطس 21 2:17 ص, الخميس, 12 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الخميس، شديدة الحرارة نهارًا، شبورة صباحا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على القاهرة.

الطقس في السواحل                

وتابعت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، وشبورة صباحا، والرياح نشطة على السواحل الغربية.

الطقس في سيناء

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة رطبة نهارًا، معتدلة الحرارة ليلا، والرياح معتدلة.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا.

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية، بأن نشاط حركة الرياح يقلل من الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة الخميس، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 37 درجة، والمحسوسة 39 درجة، والصغرى 26 وفي الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 26.

اقرأ أيضا  بقيمة 180 مليون جنيه.. الداخلية: إحباط تهريب 5 ملايين قرص من الكبتاجون بميناء الإسكندرية

أما شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 30، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 29 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 34 والصغرى 25 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 40 والصغرى 24 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و 28 للصغرى، وعلي محافظة قنا 40 درجة للعظمى و 27 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و 27 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 39 والصغري 26 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 40 للصغرى.

اقرأ أيضا  حالة الطقس اليوم الثلاثاء 10-8-2021 في مصر.. شديدة الحرارة ورياح نشطة

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

تأثير الرطوبة على درجات الحرارة

تختلف تأثير الرطوبة على درجات الحرارة عن الذى يشعر به الأنسان، وتعمل نسب الرطوبة على انخفاض درجة الحرارة السطحية فى فصل الصيف.

اقرأ أيضا  محافظ مطروح يؤكد استمرار جهود التخفيف عن المواطنين ومساندة غير القادرين

كما تعمل على رفع درجة الحرارة فى فصل الشتاء، وكلما ارتفعت نسب الرطوبة تقلل من عملية تبخر العرق من جسم الانسان فيحدث خلل فى تبريد جسم الانسان .

وعندما يشعر جسم الانسان بارتفاع درجة الحرارة فيقوم بالتعرق الذى يحمل حرارة الجسم إلى الهواء وعند زيادة رطوبة الجو فأن الهواء يكون مشبع ببخار الماء.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم دعاء محمود

ملف الكاتب دعاء محمود

اقرأ أيضاً

«ارتفاع طفيف يتواصل»..الصحة: تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات

المال - خاص 12:42 ص, الخميس, 12 أغسطس 21

ضبط سائق ميكروباص ارتكب حركات استعراضية بموكب زفاف في الغربية

أماني عوض 12:38 ص, الخميس, 12 أغسطس 21

درجات الحرارة اليوم الخميس 12-8-2021 في مصر

عصام عميرة 12:00 ص, الخميس, 12 أغسطس 21

تركيا ستبدأ التعليم وجها لوجه العام الدراسي الجاري

أيمن عزام 11:52 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21

الاتحاد الأوروبي يبحث آثار جانبية جديدة للقاح «كورونا» من إنتاج فايزر ومودرنا

أيمن عزام 11:26 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21

تركيا «راغبة» في إدارة مطار كابول رغم تقدم «طالبان»

أيمن عزام 10:08 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21