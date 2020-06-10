حالة الطقس اليوم الخميس 11-6-2020 في مصر

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الخميس، حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا، مع شبورة خفيفة صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانَا علي القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وأضافت الهيئة أن حال الطقس علي السواحل الشمالية الغربية لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة، فيما يكون طقس السواحل الشمالية الشرقية معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتشهد جنوب سيناء حركة رياح تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

وعلى شمال الصعيد، فالطقس حار نهارًا لطيف ليلًا، أما جنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا والرياح نشطة.

أما حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر، بينما حالة البحر الأحمر معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلي 2.5 متر.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الخميس، القاهرة العظمى 36 والصغرى 21، أما الإسكندرية فالعظمى 29 والصغرى 19.

أما شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 27، بينما الغردقة العظمى 37 والصغرى 26، دمنهور العظمى 32 والصغرى 19.