حالة الطقس اليوم الخميس 11-11-2021 في مصر.. انخفاض في الحرارة

أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الخميس، معتدلة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة

وحذرت الأرصاد، من تكون شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا من 5 إلى 7 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، مع شبورة كثيفة صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشرقية.

حالة الطقس في سيناء

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على جنوب سيناء مائلة للحرارة نهارًا، شبورة كثيفة صباحًا على وسط سيناء، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.

ونوهت الأرصاد بأن الطقس على كل أنحاء البلاد لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، فالقاهرة تبلغ الدرجة العظمي 27، والصغرى 18، وفي الإسكندرية العظمى 26، والصغرى 19. درجات الحرارة

أما شرم الشيخ فالعظمى 29، والصغرى 22، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 29، والصغرى 21.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 26، والصغرى 18 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 26، والصغرى 14.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم الخميس، في محافظة أسوان 33 درجة للعظمى، و20 للصغرى، وعلى محافظة قنا 30 درجة للعظمى، و18 للصغري.

بينما تسجل الأقصر 31 للعظمى، و18 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 29، والصغرى 17.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغري.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

مركز القاهرة الإقليمي للإشعاع الشمسي

يعتبر المركز الإقليمي للإشعاع الشمسي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أحد المراكز الإقليمية المعتمدة لدى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ويمتلك المركز 3 أجهزة مطلقة (absolute radiometers) لقياس الإشعاع الشمسي المباشر.

يشرف مركز القاهرة الإقليمي للإشعاع الشمسي علي شبكة محطات قياس الاشعاع الشمسي الجمهورية التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية كما مبين بالصورة الأولي.

تتكون هذه الشبكة من 11 محطة و يجري الان تطوير وتحديث المحطات وزيادة الشبكة لتصل الى 17 محطة موزعه جغرافيا على جميع انحاء الجمهورية تقوم بقياسات مكونات الاشعاع الشمسي ( الاشعاع الكلي – الاشعاع المباشر – الاشعة فوق البنفسجيه- مدة سطوع الشمس)

يوجد بالمركز معمل فني خاص ذات معايير دولية يقوم بأعمال معايرة وصيانة وإصلاح اجهزة الاشعاع العامله فى هذه الشبكة كذلك احلال واستبدال لعناصر القياس.