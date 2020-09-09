حالة الطقس اليوم الخميس 10-9-2020 في مصر: الرطوبة تسجل 84% على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الخميس، مائلة للحرارة رطبة نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة، علي القاهرة الكبري والوجه البحري.

أمطار رعدية

وأضاف خبراء الأرصاد، أن حالة الطقس علي جنوب سيناء حارة نهارًا، معتدلة ليلاً، والرياح معتدلة، مع فرص لسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا علي مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

معتدل نهارًا علي السواحل

أما حالة الطقس علي السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، وأمطار خفيفة علي مناطق متفرقة من السواحل الغربية، والرياح معتدلة.

حار علي شمال الصعيد

وعلي شمال الصعيد، فالطقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، فيما يكون شديد الحرارة نهاراً علي جنوب الصعيد معتدل ليلا، وأمطار متوسطة علي مناطق متفرقة من الجنوب، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الخميس، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 والصغرى 24، والمحسوسة 38 للعظمي، و 27 صغرى.

وفي الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 26، بينما درجة الحرارة المحسوسة 34 للعظمي، و 30 للصغري.

بينما شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 30، والمحسوسة 40 عظمي و 34 صغري، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 29، والمحسوسة 41 عظمي و 33 صغري.

أما دمنهور فالعظمى 32 والصغرى 25، والمحسوسة 35 عظمي، و 29 صغري، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمي 36 والصغرى 23، والمحسوسة 39 عظمي و 25 صغري.

درجات الحرارة في الصعيد

وتسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و 30 للصغرى، والمحسوسة 42 عظمي و 31 صغري.

فيما تسجل محافظة قنا 40 درجة للعظمى و 27 للصغرى، والمحسوسة 42 عظمي و 30 صغري، بينما تسجل الأقصر 40 للعظمي و 28 للصغري، والمحسوسة 41 عظمي و 30 صغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 84 للعظمى و 45 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 89 للعظمى، و 55 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 65 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

اعتدال في البحرين

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1:75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.