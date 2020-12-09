حالة الطقس اليوم الخميس 10-12-2020 فى مصر: القاهرة تسجل 23 درجة عظمى

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الخميس، دافئة نهارًا، شبورة مائية صباحا، باردة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة اليوم

فيما تكون حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للدفء نهارًا، مع شبورة مائية صباحا، باردة ليلا، والرياح معتدلة، وتسقط أمطار خفيفة علي بعض المناطق من (الاسكندرية، مطروح والسلوم).

الطقس في سانت كاترين

وعلى جنوب سيناء فالطقس دافئ نهارًا، بارد ليلاً، والرياح معتدلة، كما تشهد بعض المناطق من السلوم، سيوة وسيدي براني نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة.

الطقس في سوهاج

أما طقس شمال الصعيد دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، أما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الخميس، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 23 والصغرى 14، وفي الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14.

أما شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 16، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 23 والصغرى 14، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 24 والصغرى 11.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، في محافظة أسوان 30 درجة للعظمى و 11 للصغرى، وعلي محافظة قنا 28 درجة للعظمى و 11 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 29 للعظمي و 11 للصغري.

نسبة الرطوبة

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 80% للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

وأشارت الهيئة إلي أن حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر، والرياح جنوبية شرقية وشمالية غربية.

خريطة سقوط الأمطار

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، وتشهد مدن السواحل الغربية تساقط الأمطار، اليوم بنسبة 30%، مع شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وأضافت هيئة الأرصاد أن مستوى التوقعات ليوم الجمعة المقبل تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على السواحل الغربية، مع شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجة البحري ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وذكرت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس يوم السبت المقبل تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة في عدد من المدن؛ منها الإسكندرية ومطروح والسلوم، مع شبورة مائية صباحًا في مختلف المدن والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى.

وتابعت الهيئة أن الأحد المقبل يشهد نشاط الرياح ورمالًا مثيرة للأتربة على بعض المناطق؛ ومنها القاهرة الكبرى ومدن الوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تتساقط أمطار خفيفة على الإسكندرية ومطروح والضبعة.