حالة الطقس اليوم الخميس: شديد الحرارة على جميع الأنحاء

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم، بأن حالة الطقس الآن شديدة الحرارة على كافة الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

وأضافت الأرصاد أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى(فى الظل) 38 درجة مئوية، بينما درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة.

وتشهد حالة الطقس اليوم الخميس، أجواء شديدة الحرارة نهارًا، مائلة للحرارة رطبة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

وتتكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد أن حالة الطقس على السواحل الشمالية حارة نهارًا، مائلة للحرارة رطبة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

كما تتكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، مائلة للحرارة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

ونوهت الأرصاد الجوية بأن هناك ارتفاعًا في نسب الرطوبة، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، في القاهرة تبلغ العظمى 40 درجة، و43 محسوسة، والصغرى 27، وفي الإسكندرية العظمى 35، والصغرى 25 درجة.

الطقس في دمنهور

وفي دمنهور العظمى 39 درجة، والصغرى 25 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 42 درجة، والصغرى 24 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، في محافظة أسوان 44 درجة للعظمى، و29 للصغرى، وعلى محافظة قنا 44 درجة للعظمى، و30 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 45 للعظمى، و28 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 43، والصغرى 27.

فيما تكون درجات الحرارة فى مرسى مطروح 33 درجة للعظمى، و25 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 40 للعظمى، و26 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 35 للعظمى، 26 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.