حالة الطقس اليوم الجمعة 9-7-2021 في مصر.. حار ورياح نشطة على القاهرة

أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الجمعة، حارة نهارًا، وشبورة خفيفة صباحا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على القاهرة الكبري.

الطقس في السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، شبورة صباحا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على السواحل الغربية.

الطقس في سيناء

وتابعت الأرصاد، أن حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة رطبة نهارًا، معتدلة رطبة ليلا، والرياح نشطة على فترات متقطعة.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا.

ونوهت الأرصاد الجوية، بأن نشاط حركة الرياح يقلل من الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة، والصغرى 24 وفي الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24.

أما شرم الشيخ العظمى 40 والصغرى 28، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 33 والصغرى 24 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 37 والصغرى 22 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و 28 للصغرى، وعلي محافظة قنا 40 درجة للعظمى و 26 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و 27 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 39 والصغري 26 درجة.

نسبة الرطوبة

ونوهت الأرصاد، بأن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 82% للعظمي و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 92 للعظمى، و40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد، إلى أن حالة البحرين المتوسط والأحمرمعتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر والرياح شمالية غربية.

المزارعون

مع ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة خلال هذه الفترة تتأثر المحاصيل الزراعية تأثرا سلبيا حيث تؤدي الموجات الحرارية العالية إلى ضعف النمو الخضري، اصفرار النباتات، التقزم، تضرر عقد الثمار.

مع زيادة الحساسية للإصابة بالأمراض وطرد مبكر جدا للسنبلة لذلك تحتاج إلى معاملة خاصة من حيث الري والتسميد ومكافحة الآفات وذلك للخروج بالمحاصيل الزراعية بأقل أضرار ممكنة.

لذا يجب على المزارعين اتباع هذه الإجراءات وهي :

عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في وقت الظهيرة لتجنب إصابة المزارعين بالأمراض المتعلقة بالاجهاد الحراري.

ري النباتات في أوقات مبكرة بعد الفجر أو الفترة بين العصر والمغرب لانها أفضل الأوقات للري حيث تبدأ حرارة التربة في الانخفاض حتى لا تتأثر النباتات وتجنب الري وقت الظهيرة.

قليل كمية المياه في الريه الواحدة وزيادة عددها لتفادي تساقط الثمار.

تسميد المحاصيل الزراعية بالنترات بدلا من اليوريا أو سلفات الامونيوم حتى تكون النباتات أكثر قدره على تحمل الإجهاد الحراري.