حالة الطقس اليوم الجمعة 7-5-2021 في مصر.. انخفاض طفيف ومؤقت لدرجات الحرارة

تتوقع الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الجمعة، شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية حارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة نهارا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على مناطق من سيناء.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة، معتدل ليلا، والرياح نشطة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 37 درجة، والصغرى 23 وفي الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 19.

أما شرم الشيخ العظمى 41 والصغرى 27، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26 درجة للصغري. درجات الحرارة اليوم

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 34 والصغرى 21، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 40 والصغرى 23 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة، في محافظة أسوان 44 درجة للعظمى و 28 للصغرى، وعلي محافظة قنا 42 درجة للعظمى و 26 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 43 للعظمي و 27 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 41 والصغري 25 درجة.

ونوهت الأرصاد، بأن هناك انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة اليوم على شمال البلاد ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 37 درجة.

ويظل جنوب البلاد شديد الحرارة على أن ترتفع الحرارة مرة أخرى وتتجاوز حاجز 40 درجة يومي السبت والأحد المقبلين، ليسود طقس شديد الحرارة.

كما يمر غطاء سحابي كبير يوم الأحد قد يتساقط منه بعض الأمطار علي مناطق من شمال البلاد.

الرطوبة النسبية

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 65% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 75 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 30 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من 1.75 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.