حالة الطقس اليوم الجمعة 5-8-2022 في مصر.. أمطار رعدية على بعض المناطق

تشهد حالة الطقس اليوم الجمعة، أجواءً حارة نهارًا، مائلة للحرارة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا في المساء على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة

وتتكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فهي حارّة رطبة نهارًا، شبورة صباحًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الشرقية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، ومائلة للحرارة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأترية أحيانًا.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على حلايب وشلاتين ومناطق من جنوب سيناء.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، مائل للحرارة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على الشمال.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، في القاهرة تبلغ العظمى 35، والصغرى 24، وفي الإسكندرية العظمى 30، والصغرى 24.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 34، والصغرى 24 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 35، والصغرى 23.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة، في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى، و29 للصغرى، وعلى محافظة قنا 42 درجة للعظمى، و27 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 42 للعظمى، و28 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 39، والصغرى 25.

درجات الحرارة والطقس

فيما تسجل درجات الحرارة في مرسى مطروح 30 درجة للعظمى، و24 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

الأمواج

الحرارة المقاسة والمحسوسة

أكدت الأرصاد، أن هناك اختلافا بين الحرارة المقاسة (المعلنة) والمحسوسة، وفى واقع الأمر هذا صحيح في أوقات معينة تحت ظروف معينة.

فدرجة الحرارة المعلنة تعكس درجة حرارة الهواء الساكن على ارتفاع 2 متر عن سطح الأرض.

وهناك شروط خاصة عند قياسها وهى، جهاز الترمومتر فى صندوق خشبى ينفذ من خلاله الهواء، ولا يتأثر بالرياح، ولا تصل أشعة الشمس له.

أما درجة الحرارة المحسوسة التى يشعر بها الأنسان تتوقف على عدة عوامل مرتبطة بعملية التعرق وتبخر العرق عن الجلد ومنها، كمية أشعة الشمس، ونسبة الرطوبة فى الجو فالرطوبة العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الأنسان فيزيد إحساسك بالحرارة.