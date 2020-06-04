حالة الطقس اليوم الجمعة 5-6-2020 في مصر

تشهد القاهرة الكبري والوجه البحري اليوم الجمعة، طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا، وتتكون شبورة مائية خفيفة صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس السواحل الشمالية لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، ما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية علي خليج السويس والبحر الأحمر.

وعلي طقس شمال الصعيد، فالطقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا لطيفا ليلًا والرياح معتدلة.

وأكدت هيئة الأرصاد أن شمال البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على شرق البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان.

حالة البحر الأحمر معتدل إلي مضطرب

أما حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.5 إلي 2 متر، بينما حالة البحر الأحمر معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج من 2 إلي 2.5 متر.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة على القاهرة، فإن الصغرى 20 والعظمى 32، والإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 27.

أما شرم الشيخ، الصغرى 26، والعظمى 37، والغردقة الصغرى 25 والعظمى 39، بينما دمنهور الصغرى 18، والعظمى 29.