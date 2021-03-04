حالة الطقس اليوم الجمعة 5-3-2021 في مصر.. استقرار الأحوال الجوية

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الجمعة، مائلة للدفء نهارًا، شديدة البرودة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى.

الطقس في السواحل

وأضافت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، شديدة البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

الطقس في سيناء

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن حالة الطقس على جنوب سيناء دافئة نهارا، باردة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

الطقس في الصعيد

أما طقس شمال الصعيد دافئ نهارا، شديد البرودة ليلا، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وحذرت الأرصاد، من الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 22 والصغرى 12 وفي الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13.

أما شرم الشيخ العظمى 24 والصغرى 14، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 21 والصغرى 12، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 20 والصغرى 07 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة، في أسوان 27 درجة للعظمى و 13 للصغرى، وعلي قنا 26 درجة للعظمى و 11 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 26 للعظمي و 12 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 75% للعظمي و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 70 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 55 للعظمى و20 للصغري.

حالة البحرين

ونوهت الهيئة بأن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.25 إلى 1.75 متر، والرياح جنوبية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج يتراوح مابين 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية شرقية.

الباروجراف

هو مسجل لتسجيل قيم الضغط الجوي خلال اليوم بأكمله ويتكون من عنصرين حساسين أحدهما أسطوانة نحاسية مستديرة مركب عليها خريطة مدرجة لقياس قيم الضغط الجوي.

ومركب علي ساعة دقيقة للغاية تدور خلال 24 ساعة، أما العنصر الحساس الأخر فهو ريشة رسم بحبر معين متصلة بجزء حساس جدا يتمدد وينكمش بفعل تأثير الضغط.

كما يقيس الميل البارومتري أو سلوك الضغط الجوي (وهو مقدار التغير في قيمة الضغط الجوي في مكان ما خلال فترة زمنية محددة).

وأهمية معرفته أنها تساعد المتنبئ الجوي على معرفة تحسن أو سوء الأحوال الجوية، فإذا كان سلوك الضغط الجوي موجبا فان ذلك يعني إما استمرار الطقس الجيد والحسن أو تحسن في أحوال الطقس الرديء.

وإذا كان مقدار سلوك الضغط الجوي سالبا فان هذا يعني استمرار الطقس السيئ أو أن الأحوال الجوية سوف تسوء.