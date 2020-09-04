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حالة الطقس اليوم الجمعة 4-9-2020 في مصر.. ارتفاع في درجات الحرارة وأمطار

الرطوبة تصل إلي 85% علي القاهرة
دعاء محمود 2:00 ص, الجمعة, 4 سبتمبر 20 2:00 ص, الجمعة, 4 سبتمبر 20

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أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الجمعة، حارة رطبة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، مع سقوط أمطار خفيفة بنسبة 10% علي مناطق من القاهرة، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة علي القاهرة الكبري والوجه البحري.

حالة الطقس علي السواحل

أما حالة الطقس علي السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط علي السواحل الغربية، مع تحذيرات من الشبورة المائية صباحًا.

شديد الحرارة علي جنوب سيناء

وأضاف خبراء الأرصاد، أن حالة الطقس علي جنوب سيناء شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلاً، والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا علي مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وعلي شمال وجنوب الصعيد، فالطقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا علي شمال البلاد معتدل في جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

تأثير المنخفض الجوي

ونوه الخبراء إلي استمرار تأثير المنخفض الجوي المتقدم من شبه الجزيرة العربية محملا بكميات من بخار الماء، حيث يجعل الطقس علي شمال البلاد حار رطب وترتفع أيضًا درجة الحرارة المحسوسة.

وأفادت الهيئة بأن حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدل، وارتفاع الموج يتراوح من 1.25 إلي 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 36 والصغرى 24، أما الإسكندرية فالعظمى 31 والصغرى 24 .

وفي شرم الشيخ العظمى 41 والصغرى 29، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 29، ودمنهور العظمى 31 والصغرى 24، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 36 والصغرى 20 .

درجات الحرارة في الصعيد

فيما تسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة، في محافظة أسوان 44 درجة للعظمى و 29 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 41 درجة للعظمى و 27 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 42 للعظمي و 27 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 85 للعظمى و 33 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 90 للعظمى، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 60 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 10 للصغري.

أعاصير المحيط الأطلسي لعام 2020

أوضح خبراء الأرصاد، أنه بدأ موسم أعاصير المحيط الأطلسي والذي يمتد من 1 يونيو إلى 30 نوفمبر بداية نشطة للغاية.

وأضاف الخبراء أنه لأول مرة في التاريخ الحديث، تشكلت 9 عواصف مسماة في المحيط قبل الأول من أغسطس (المتوسط التاريخي هو عاصفتان قبل 1 أغسطس).

وتوقع المركز الوطني للأعاصير، حدوث من 19 إلى 25 عاصفة أطلسية مسماة في عام 2020 ، مع 7 إلى 11 من تلك العواصف قوية بما يكفي لتصنيفها على أنها أعاصير.

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بقلم دعاء محمود

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