حالة الطقس اليوم الجمعة 4-6-2021 في مصر.. رياح واضطراب بالملاحة

تشهد حالة الطقس اليوم الجمعة، أجواء مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

الطقس في السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة على بعض المناطق من السواحل.

الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء حارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للأتربة على جنوب سيناء.

ونوهت الأرصاد الجوية، بأن هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من خليج السويس وخليج العقبة وجنوب غرب البلاد. حالة الطقس والرياح والأتربة

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، لطيف ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا والرياح نشطة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 31 درجة، والصغرى 19 وفي الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19.

أما شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 27، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 29 والصغرى 19 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 30 والصغرى 19 درجة. درجات الحرارة والطقس

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و 26 للصغرى، وعلي محافظة قنا 36 درجة للعظمى و 23 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 40 للعظمي و 25 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 35 والصغري 23 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و 25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 80 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 30 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من 3 إلى 5 أمتار، والرياح شمالية غربية. الطقس

وأشارت الأرصاد إلى أن هناك اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس بسرعة رياح 60 إلى 70 كم/س.

منخفض السودان الموسمي

ينشأ منخفض السودان نتيجة صعود الهواء عن طريق تيارات الحمل المتولدة بالتسخين العالى لسطح الأرض.

وهو مما يؤدى إلى هبوط الضغط الجوى فى هذه المنطقة خاصة شرق وجنوب السودان، وهو منخفض غير حركى ولكنه امتدادى.

ويمتاز منخفض السودان بتواجده طوال العام ولكن يحدث له ذبذبة مع فصول السنة، ويكون نشاطه خلال فصل الخريف والشتاء والربيع.