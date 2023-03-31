حالة الطقس اليوم الجمعة 31-3-2023 في مصر.. بارد ليلًا

تشهد حالة الطقس اليوم الجمعة، أجواءً مائلة للدفء نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية، فمعتدلة نهارًا، وباردة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتتوقع الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فمائلة للدفء نهارًا، باردة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأترية.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس دافئ نهارًا، بارد ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، في القاهرة تبلغ العظمى 21 درجة، والصغرى 12، وفي الإسكندرية العظمى 20، والصغرى 13 درجة.

الطقس في دمنهور

على دمنهور العظمى 21 درجة، والصغرى 13 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 20 درجة، والصغرى 11 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة، في محافظة أسوان 25 درجة للعظمى، و15 للصغرى، وعلى محافظة قنا 23 درجة للعظمى، و13 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 24 للعظمى، و 14 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 22، والصغرى 12.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 18 درجة للعظمى، و13 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 21 للعظمى، و12 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 20 للعظمى، 12 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

وتابعت الأرصاد إن حالة البحر الأحمر مضطربة جدا، وارتفاع الموج يتراوح من 3 إلى 4 متر، والرياح شمالية غربية.

الشفق القطبي

هو مزيج من الألوان التي تتشكل على القطبين الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية ويعرف أيضًا بأسماء الفجر القطبي أو الأضواء القطبية.

وقد سميت هذه الظاهرة باسم “أورورا” كاسم أحد الآلهة في الثقافة اليونانية، أما غاليليو فقد سمّاها الريح الشمالية “بوراليس”.

كما يظهر تطابق في سمات الضوء من الناحية الجنوبية إلى الشفق في الناحية الشمالية، كما أن التغيرات في كلا القطبين متزامنان.

وتظهر هذه الأضواء باللونين الأخضر الخافت والأحمر يظهر الشفق القطبي في المناطق ذات خطوط العرض الأقرب للقطبين ومن المناطق التي يمكن رؤية الظاهرة فيها بوضوح جنوبًا هي: تشيلي والأرجنتين وأستراليا.