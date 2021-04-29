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حالة الطقس اليوم الجمعة 30-4-2021 في مصر.. شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلا

اعتدال في البحرين
دعاء محمود 1:13 ص, الجمعة, 30 أبريل 21 1:13 ص, الجمعة, 30 أبريل 21

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تشهد حالة الطقس اليوم الجمعة، ارتفاع في درجات الحرارة بسبب كتلة هوائية شديدة الحرارة تمتد من شبه الجزيرة العربية.

الطقس في القاهرة اليوم

وأفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس على القاهرة والوجه البحرى شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة.

الطقس في السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية حارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح معتدلة على السواحل الشرقية والغربية.

الطقس في سيناء

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن طقس جنوب سيناء شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا والرياح نشطة، بينما جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 37 درجة، والصغرى 21 وفي الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 20.

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أما شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 25، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 35 والصغرى 20، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 34 والصغرى 22 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و 27 للصغرى، وعلي محافظة قنا 39 درجة للعظمى و 25 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 40 للعظمي و 26 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 39 والصغري 24 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 65% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 75 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

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حالة البحرين

ونوهت الأرصاد، بأن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 إلى 1.75 متر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموح من 1.75 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

الباروجراف

هو مسجل لتسجيل قيم الضغط الجوي خلال اليوم بأكمله ويتكون من عنصرين حساسين أحدهما أسطوانة نحاسية مستديرة مركب عليها خريطة مدرجة لقياس قيم الضغط الجوي ومركب علي ساعة دقيقة للغاية تدور خلال 24 ساعة.

أما العنصر الحساس الأخر فهو ريشة رسم بحبر معين متصلة بجزء حساس جدا يتمدد وينكمش بفعل تأثير الضغط و هو يقيس الميل البارومتري أو سلوك الضغط الجوي.

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ويعرف سلوك الضغط الجوي بأنه مقدار التغير في قيمة الضغط الجوي في مكان ما خلال فترة زمنية محددة متعارف عليها في الأرصاد الجوية.

وأهمية معرفة سلوك الضغط الجوي أنها تساعد المتنبئ الجوي على معرفة تحسن أو سوء الأحوال الجوية، فإذا كان سلوك الضغط الجوي موجبا فان ذلك يعني إما استمرار الطقس الجيد والحسن أو تحسن في أحوال الطقس الرديء.

وإذا كان مقدار سلوك الضغط الجوي سالبا فان هذا يعني استمرار الطقس السيئ أو أن الأحوال الجوية سوف تسوء.

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بقلم دعاء محمود

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